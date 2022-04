Começa o aquecimento para o 1° de Maio dos trabalhadores

Apoie o 247

247 - Na última terça-feira (19), dezenas de trabalhadores ocuparam a Praça Ramos, na capital paulista, para a primeira panfletagem rumo ao 1° de Maio. O evento, que este ano acontece na Praça Charles Miller, a partir das 10h, é fruto do esforço de todas as centrais sindicais que se uniram para defender emprego, direitos, democracia e vida, informa o Portal da CTB.

Um 1° de Maio unificado é a resposta dos trabalhadores frente ao desmonte acelerado do Brasil que o governo Bolsonaro vem promovendo. Não à toa, a palavra de ordem “Fora Bolsonaro” ecoa de Norte a Sul do Brasil.

Em frente ao Theatro Municipal de São Paulo, os sindicalistas conversaram com os trabalhadores e divulgaram a atividade do 1° de Maio.

Diante da desvalorização do salário mínimo, disparo da inflação e do desemprego, a classe trabalhadora exige mais emprego e renda; combate à inflação e redução do preço do gás; política de valorização do salário mínimo; erradicação da fome; mais direitos; valorização do setor público; menos juros; fortalecimento da democracia; mais investimento em educação, saúde e transporte; e aposentadoria digna.

