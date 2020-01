Comissão de Ética da Presidência não vê empecilho em Bolsonaro chefiar partido e o Executivo

Entendimento do colegiado é que as regras que impedem membros do primeiro escalão chefiem partidos políticos não se aplicam ao chefe do Executivo Federal edit

247 - A Comissão de Ética Pública da Presidência da República diz não ver empecilhos para que Jair Bolsonaro também presida o partido que criou, o Aliança Pelo Brasil. De acordo com reportagem da jornalista Mônica Bergamo, o entendimento do colegiado é que as regras que impedem membros do primeiro escalão chefiem partidos políticos não se aplicam ao chefe do Executivo Federal.

As regras da comissão, datadas de 2007, foram criadas devido ao acúmulo de funções por parte do então ministro do Trabalho Carlos Lupi, que também era presidente do PDT. Segundo a oposição, Bolsonaro vem utilizando a máquina pública para viabilizar a criação do Aliança Pelo Brasil.