Comunidade japonesa no Brasil se revolta com declaração racista de Bolsonaro contra a jornalista Thays Oyama

247 – A recente agressão racista e xenófoba de Jair Bolsonaro contra uma jornalista brasileira descdendente de japoneses repercutiu muito mal na comunidade de nisseis residentes no País. "Nikkeis se manifestam contra fala do presidente", diz o título de uma página da edição mais recente do jornal Nippak, que chegou às bancas do bairro da Liberdade, em São Paulo, na quinta-feira (23). Sob a manchete, dois artigos de membros da comunidade com críticas a Jair Bolsonaro (sem partido)., segundo aponta reportagem da Folha de S. Paulo, publicada neste domingo.

O alvo da agressão de Jair Bolsonaro foi a jornalista Thays Oyama, autora do livro Tormenta, que revela bastidores do governo atual e também a paranoia de Bolsonaro, que se referiu a ela como "aquela japonesa" e também afirmou que ela morreria de fome se tentasse ser jornalista no Japão; Oyama é neta de japoneses e nasceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo.

Para estudiosos do tema, integrantes da comunidade e advogados consultados pela Folha de S. Paulo, "as expressões de Bolsonaro sobre a autora embutem racismo e xenofobia e se somam a outras vezes em que o presidente recorreu a estereótipos e fez comentários sobre características físicas da etnia". Segundo eles, a situação poderia ser classificada como injúria racial. A jornalista, no entanto, disse que não irá processar Bolsonaro.