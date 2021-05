Condenado por parcialidade no STF, Moro depõe na Operação Spoofing

A operação da Polícia Federal investiga o vazamento de mensagens no Telegram de autoridades da operação Lava Jato edit

247 - O ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, que foi julgado por parcial no Supremo Tribunal Federal (STF), prestou depoimento, nesta segunda-feira, 17, no âmbito do processo da Operação Spoofing. Ele falou na condição de testemunha.

A operação da Polícia Federal investiga o vazamento de mensagens no Telegram de autoridades da operação Lava Jato.

O vazamento levou à falência da operação, que cometeu diversos crimes e montou um esquema de perseguição a lideranças políticas, como o ex-presidente Lula (PT), que foi tirado das eleições de 2018, permitindo a vitória de Jair Bolsonaro, de quem Moro foi ministro da Justiça.

Em depoimento, Moro, que teve seus crimes comprovados pelas mensagens, buscou desacreditar as mensagens vazadas. Ele declarou “que os ataques e as supostas mensagens roubadas foram utilizadas com sensacionalismo para frear o combate à corrupção e anular condenações de corruptores e corruptos“.

Manuela d’Avila (PCdoB), que fez o contato entre os hackers e o jornalista Glenn Greenwald (que na época trabalhava no The Intercept), também prestou depoimento.

