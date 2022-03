Congresso mantém convocação de Milton Ribeiro, mesmo após demissão

Apoie o 247

ICL

247 - O Congresso mantém de pé o plano de colher o depoimento do agora ex-ministro Milton Ribeiro na próxima quinta-feira (31), dia já reservado pela Comissão de Educação do Senado. Ribeiro foi convidado a explicar as denúncias de que dois pastores teriam cobrado propina de prefeitos para ajudá-los a obter recursos do MEC.

Milton Ribeiro é o quarto ministro da Educação a cair durante o governo de Jair Bolsonaro.

O presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), considera que Ribeiro ainda deve ser ouvido pelo colegiado. Como se trata de um convite, porém, o ex-ministro não é obrigado a comparecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE