Conselho de Ética da Câmara marca para próxima terça instauração de inquérito contra Daniel Silveira

O relator do processo deve ser sorteado na próxima terça, dando início ao inquérito. O processo deve ter tramitação mais rápida. Punição final é a perda do mandato.

247 - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados marcou para a próxima terça-feira (23) a instauração do inquérito contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Juscelino Filho (DEM-MA), presidente do conselho, disse que espera rapidez na tramitação: "Como essa representação veio da Mesa Diretora da Casa, ela já chega em um passo adiante das demais, que foram representações de partidos políticos ou de parlamentares: ela já chega admitida no Conselho de Ética e supera a fase do parecer preliminar", disse, conforme reportado no Uol.

Na terça, deve ocorrer o sorteio da lista tríplice para relator do processo. A partir disso, a defesa de Silveira terá 10 dias para ser apresentada, as provas são colheitas, apresentadas e o relatório final é votado.

A punição máxima é a perda de mandato.

