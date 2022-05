Convidados só saberão local de casamento de Lula e Janja na véspera

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Os convidados para o casamento de Lula com a socióloga Rosângela Silva, no próximo dia 18, só ficarão sabendo do local da cerimônia na véspera. A celebração, que terá cerca de 30 convidados, acontecerá em São Paulo pouco mais de uma semana após Lula se lançar oficialmente como pré-candidato ao Planalto.

A cautela com os convites tem duas razões principais. A primeira é a preocupação com a segurança do evento, em meio ao clima quente da pré-campanha presidencial e embates com bolsonaristas.

A outra é uma tentativa de manter ao máximo a privacidade do casal e evitar uma cobertura da cerimônia pela imprensa.

