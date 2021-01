"Convocação já do Congresso Nacional": Gleisi pede reabertura do Congresso, que, mesmo com crise no Amazonas, está em recesso

"Diante da situação no Amazonas, não é possível que o Congresso, uma instituição que foi tão importante durante essa crise da Covid-19, continue de portas fechadas", diz a deputada em vídeo postado no Twitter edit

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi ao Twitter nesta sexta-feira (15) pedir a reabertura do Congresso para lidar com a crise do oxigênio no Amazonas.

"Diante da situação no Amazonas, não é possível que o Congresso, uma instituição que foi tão importante durante essa crise da Covid-19, continue de portas fechadas", diz a deputada em vídeo.

Bolsonaro e Alcolumbre, que tem o poder de terminar o recesso, resistem à medida, aponta.

Ainda existe o caminho de se formar maioria absoluta de todos os membros das duas casas para instituir a reabertura, "o que também não é fácil", segundo ela.

"Para que isso aconteça, nós vamos precisar de muita pressão pública. Convocação já do Congresso Nacional", conclui a presidente do PT.

A crise é grande e não temos governo. Não é possível o Congresso Nacional estar de portas fechadas. É urgente sua convocação @RodrigoMaia e @davialcolumbre: crise sanitária, Manaus, vacina, renda emergencial e convocação do general ministro da saúde pic.twitter.com/lMbQ21hQJm — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 15, 2021

