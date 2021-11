Coordenação confirma 80 atos por 'Fora Bolsonaro Racista' para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Apoie o 247

247 - A campanha nacional Fora Bolsonaro confirmou 80 atos, em 75 cidades e 4 países, para o próximo sábado, 20 de novembro, dia de luta do povo negro. Os dados foram levantados pela Central de Mídia das Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro Nacional, Coalizão Negra por Direitos, Anatorg e Convergência Negra.

O chamado é “Fora Bolsonaro Racista”, diante do atual presidente que fez diversas declarações racistas ao longo de sua carreira. As últimas manifestações da Campanha Fora Bolsonaro aconteceram no dia 2 de outubro. O ato do dia 20 dá continuidade às jornadas de mobilizações iniciadas no dia 29 de maio.

Confira os locais dos atos:

Norte

AP - Macapá - Praça Veiga Cabral | 15h

PA - Belém - Mercado São Brás | 8h

RR - Boa Vista - Praça do Centro Cívico | 8h

Nordeste

BA - Feira de Santana - Caminhada Praça da Matriz | 9h

BA - Ilhéus - Praça do Malhado | 9h

BA - Itabuna - Jardim do O, Centro | 9h

BA - Paulo Afonso - Parque Balneário Abelardo Wanderley | 16h

BA - Salvador - Campo Grande | 13h

CE - Fortaleza - Caminhada no Passeio Público | 8h

CE - Juazeiro do Norte - Praça do Giradouro | 16h

CE - São Benedito - Praça dos Índios | 8h

MA - Santa Inês | Praça da Matriz (em frente a Caixa Econômica) | 7h30

MA - São Luís - Praça do Viva Liberdade | 15h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 8h30

PB - João Pessoa - Lyceu Paraibano | 9h

PB - João Pessoa - Teatro Santa Rosa | 14h (Ato em 19/11)

PE - Afogados da Ingazeira - Ato Unificado Sertão do Pajeú - Concentração STR | 7h30

PE - Recife - Pátio do Carmo | 14h

PI - Teresina - Parque da Cidadania | 16h

RN - Mossoró - Praça da Pax | 8h

RN - Natal - Midway | 15h

SE - Aracaju - Praça da Abolição (Bairro América/Nos fundos da Loja Havan) | 15h

Centro-Oeste

DF - Brasília - Museu Nacional | 15h

GO - Formosa - Praça Rui Barbosa | 16h

GO - Rio Verde - Praça da Vila Promissão | 15h30

MS - Campo Grande - Praça Ary Coelho | 9h

MT - Cuiabá - Beco do Candieiro | 8h

Sudeste

ES - Sapê do Norte - Região das Comunidades Quilombolas de Linharinho | 8h

ES - Venda Nova do Imigrante - Bate Papo Casa Da Maria Moreira (Bicuíba) | 17h

ES - Vitória - Ato na Quadra da Escola de Samba Independente de São Torquato | 10h

ES - Vitória - Praça de Gurigica | 15h

MG - Barbacena - Praça do Rosário | 15h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 15h

MG - Contagem - Praça Iria Diniz | 9h

MG - Divinópolis - Quarteirão fechado da Rua São Paulo | 8h30

MG - Governador Valadares - Praça Principal do Bairro Conquista | 8h

MG - Ipatinga - Em frente à escola Arthur Bernardes | 8h30

MG - Juiz de Fora - Praça da Estação | 10h

MG - Luz - Atos no Município | 13h

MG - Montes Claros - Praça Doutor Carlos | 8h

MG - Ouro Preto - Praça em frente ao Barroco | 9h30

MG - Pará de Minas - Praça da Matriz | 10h

MG - Pouso Alegre - Praça da Catedral | 10h

MG - Ribeirão das Neves - Curumim Urca | 10h

MG - Santos Dumont - Praça Cesário Alvim | 10h

MG - São João del Rei - Coreto | 15h30

MG - São Sebastião do Paraíso - Praça da Abadia | 10h

MG - Uberaba - Quadra de Esportes Uberaba I | 9h30

RJ - Nova Friburgo - Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h

RJ - Niterói - Praça Arariboia | 9h

RJ - Niterói - Viva Zumbi na Concha Acústica (Com coleta de alimentos ñ perecíveis) | 10h

RJ - Rio de Janeiro - Viaduto Negrão de Lima (Viaduto de Madureira) | 13h

RJ - Teresópolis - Calçada da Fama | 9h

SP - Guarulhos - Praça do Stella | 8h30

SP - Ilhabela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Jacareí - Ato Praça Marielle Franco | 18h (Ato em 19/11)

SP - Jundiaí - Praça do Gabinete de Leitura Rui Barbosa | 9h

SP - Marília - Ilha da Galeria Atenas | 10h

SP - Mauá - Praça do Relógio, Próx. Estação CPTM | 10h

SP - Pindamonhangaba - Rua Antifascista, Travessa Rui Barbosa, 37 | 9h

SP - Praia Grande - Praça Helena Cardozo Bernardino (Pça P1 - Samambaia) | 14h30

SP - Ribeirão Preto - Comunidade Nazaré Paulista na ZN | 9h

SP - São Carlos - Mercadão | 9h

SP - São Paulo - MASP | 12h

SP - Socorro - Praça Santos Dumont | 14h

Sul

PR - Barracão - Praça Clevelândia | 10h

PR - Curitiba - Largo da Ordem/Praça João Cândido | 15h

PR - Londrina - Calçadão, entre a Hugo Cabral e Pernambuco | 9h

PR - Ponta Grossa - Praça Barão de Guaraúna (AQUILOMBAR: Negritude Pelo Fora Bolsonaro) | 14h

RS - Porto Alegre - Largo Glênio Peres | 15h

SC - Florianópolis - Praça da Alfândega | 9h

SC - Joinville - Parque da Cidade (setor Sambaqui) | 14 h

SC - Lages - Praça João Costa (Calçadão) | 9h

No Exterior

Alemanha - Berlim - Pariser Platz | 12h até 13h40 (horário local)

Itália - Roma - Piazza della Repubblica | 17h (horário local)

Itália - Roma - Via Monte Testaccio 22 | 20h (horário local)

Portugal - Lisboa - Biblioteca da Casa do Alentejo (R. das Portas de Santo Antão, 72) | 15h

Portugal - Lisboa - Praça do Município | 16h30

Portugal - Porto - Centro Português de Fotografia ( Largo amor de Perdição) l 15h

Suíça - Genebra - Quai Wilson, 1201 en face du Palais Wilson, cotê lac | 11h às 13h (horário local)