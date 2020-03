Coronavírus: Bolsonaro inclui atividades religiosas em lista de serviços essenciais

247 - Jair Bolsonaro editou um decreto que torna as atividades religiosas parte da lista de programações e serviços considerados essenciais na crise da saúde pública provocada pelo coronavírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

De acordo com o texto, o funcionamento deverá obedecer as "determinações do Ministério da Saúde".

Por ser decreto, a proposta tem validade imediata, sem a necessidade de aprovação pelo Congresso.