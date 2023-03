Corregedor do TSE prorroga inquérito que apura ataques às urnas eletrônicas: 'clima de articulação golpista'

Prorrogação atende um pedido da PF dil e ocorre no âmbito de um inquérito administrativo que investiga os ataques ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro edit

247 - O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves,determinou a prorrogação de um inquérito sobre a atuação das milícias digitais que disseminam fake news sobre o sistema eleitoral. A dilatação do prazo atende um pedido da Polícia Federal e ocorre no âmbito de um inquérito administrativo que tem Jair Bolsonaro (PL) como alvo em função dos ataques feitos por ele às urnas eletrônicas.

Segundo o jornal O Globo, Gonçalves justificou a decisão observando que o resultado do pleito de 2022, apesar de "legítimo", continua sendo "alvo de ameaças severas". O ministro ressaltou, ainda, a existência de um "clima de articulação golpista", e afirmou que "atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações tornaram-se episódios corriqueiros".

“O corregedor afirma, no entanto, que o "estado de normalidade" parece ter sido retomado no país, devido à "atuação firme das instituições democráticas brasileiras, que protegeram e garantiram a manutenção do Estado Democrático de Direito", ressalta a reportagem.

