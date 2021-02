Cortado por Bolsonaro de reunião com ministros, Mourão reage e não vai a cerimônia no Planalto

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, não compareceu nesta terça-feira (9) à cerimônia na qual Jair Bolsonaro lançou um programa destinado a buscar investimentos privados para a Amazônia. A jornalistas, Mourão disse que "estava trabalhando" e que "tinha outras coisas para fazer".

O general havia sido excluído de uma reunião de Bolsonaro com todos os ministros. Auxiliares da Presidência afirmam que Bolsonaro está insatisfeito com Mourão e considera que o vice usa as informações de encontros do governo para rebatê-lo durante entrevistas.

Apesar de não ter ido à cerimônia sobre a Amazônia, Mourão disse que foi convidado. "Fui, lógico que fui".

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi questionado sobre a ausência de Mourão no evento. "Isso é uma iniciativa de todo governo federal, tanto que vários ministros estão presentes, parlamentares, enfim, que une inclusive os governos estaduais. Então, a ideia é aglutinar o máximo de esforços de todos", respondeu.

