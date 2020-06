Cotas foram única política para negros em 500 anos, diz reitor da Zumbi dos Palmares

247 - A política de cotas foi a única política voltada para negros em 500 anos de Brasil. Quem diz isso é José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, diante da ameaça de retrocesso com o governo Bolsonaro.

Vicente destaca que “depois de dez anos, não tem como e nem por que extinguir as cotas”

Em entrevista ao portal Uol, o reitor explicou a campanha de criação de um fundo para Faculdade: “essa campanha é uma manifestação de inconformismo, mas não só. É como uma reação ao que foi o episódio George Floyd nos Estados Unidos, mas principalmente com o que foi e continua sendo com os George Floyds aqui do Brasil: agressão, desrespeito, a destruição e mesmo morte de jovens negros pelas polícias civil, militar, federal, pelo Exército, pelas polícias privadas... Tem se constituído uma rotina permanente. Nós achamos que esse momento abria uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão e uma reivindicação para dentro do nosso país, estado e cidade.”

Vicente ainda acrescenta: “por isso, os parceiros, formadores de opinião, se juntaram e compreenderam que se os norte-americanos foram para as ruas e fizeram as reivindicações lá e, mais do que isso, não só fizeram como alcançaram resultados, é exigível, inexorável que nós aqui do Brasil tenhamos disposição, vontade para se empenhar um pouco mais para ver se melhoramos o status quo dessa situação. E isso foi o motor da nossa história. E aí nos dias que se passaram nós tivemos essa conversa. Assim, concordamos que, sim, nós precisamos dar um salto adiante e nos posicionar, comunicar que temos um lado e que não vai bastar apenas não ser racista. A gente tem que ser antirracista e fazer com que as coisas aconteçam.”

