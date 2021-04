Covid-19 mata mais os pobres no Brasil

247 - As pessoas mais pobres têm menos possibilidades de se proteger do contágio na pandemia. As áreas pobres no país e bairros da periferia de São Paulo chegaram a ter três vezes mais mortes causadas pelo coronavírus do que outras regiões.

Segundo dados da Pnad Covid-19 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) elaborados pela FGV Social e divulgados pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (21), 28% dos membros da classe A/B (renda domiciliar superior a R$ 8.303) puderam alterar o local de trabalho durante a pandemia. Já na classe D/E (renda até R$ 1.926), apenas cerca de 7,5% tiveram essa opção. Na classe C, somente 10,3% fizeram isso.

Entre as profissões que menos puderam alterar o local e a forma de trabalho, indo para home office, por exemplo, estão principalmente os ocupados no setor de serviços, como funcionários de supermercados, vendedores e frentistas de postos. Quase 95% deles continuaram trabalhando no mesmo local na pandemia.

