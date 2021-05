Covid-19: morre mulher que recebeu coração de Eloá Pimentel, assassinada pelo ex-namorado

Revista Fórum - Maria Augusta dos Anjos, de 51 anos, que recebeu o coração de Eloá Pimentel, morta em 2008 pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes, morreu nesta segunda-feira (3), em decorrência de complicações com a Covid-19.

Ela estava com sintomas há cerca de um mês e no último dia 25 de abril precisou ser internada no Hospital Santa Terezinha, em Parauapebas, no Pará.

A notícia foi postada pela sua sobrinha Jeanne Carla, que agradeceu a todos que rezaram pela sua recuperação. “Em nome da Augusta, eu agradeço a todos que permaneceram firmes em oração, divulgaram a campanha e contribuíram financeiramente. Que Deus retribua e multiplique em suas vidas!”, disse.

