Cristina Serra critica Fux por almoço com apoiadores de um golpista

A jornalista diz que é "simplesmente inexplicável" a confraternização do presidente da Suprema Corte com empresários bolsonaristas

247 - "Soube-se por esta Folha que ele [Luiz Fux, presidente do STF] participou de um rega-bofe com 20 empresários, em São Paulo, na semana passada.

Alguns dos convivas declaram-se abertamente apoiadores de Bolsonaro, agressor da democracia, da legalidade e da Constituição, que o Supremo tem por obrigação defender. Consta que o ambiente estava tão descontraído que Fux cantarolou para deleite dos comensais", escreve a jornalista Cristina Serra na Folha de S.Paulo.

"Que a autoridade máxima do Judiciário almoce com empresários, em ambiente restrito, já é bastante complicado. Que alguns convidados sejam apoiadores do chefe do Executivo que acabara de ensaiar um golpe, tendo como mote a invasão e o fechamento do STF, é simplesmente inexplicável".

"Numa sociedade em convulsão, como a brasileira no momento atual, canais de diálogo entre os poderes e a sociedade podem e devem ser desobstruídos. Mas isso deve ser feito de maneira institucional, transparente e com sobriedade. Caso contrário, fica difícil não ouvir o eco da frase premonitória do ex-senador Romero Jucá, no fatídico 2016: 'Com o Supremo, com tudo' ".

