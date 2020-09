Cristina Serra: 'Discurso de Bolsonaro na ONU foi histórico pela quantidade de mentiras'

A jornalista Cristina Serra diz que Bolsonaro se superou em sua narrativa mentirosa. "Na ONU, presidente desfia seu rol de mentiras como se estivesse no cercadinho do Alvorada" edit

247 - A jornalista Cristina Serra escreve que o discurso de Jair Bolsonaro na ONU foi histórico pela quantidade de mentiras nele contidas. "E acanalhou o palco mais importante da comunidade internacional, no momento em que o mundo mais precisa de líderes verdadeiramente empenhados em combater um mal que a todos assola", escreve.

"O presidente desfiou seu rol de mentiras como se estivesse no cercadinho do Alvorada. Eximiu-se de qualquer responsabilidade pelo inconcebível número de 140 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Falseou os números do auxílio emergencial".

"Disse que combateu o contágio, quando sabotou os esforços de governadores e prefeitos em estabelecer a quarentena".

"Mas foi ao falar de meio ambiente — seu tendão de Aquiles no exterior — que Bolsonaro chegou ao paroxismo da construção ficcional. O embuste maior foi culpar indígenas e caboclos pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal".

Infelizmente, teve gente que fez pior que Bolsonaro, o que não é nenhum consolo.

Trump, com a mesma disposição de escrachar tudo o que toca, aproveitou a Assembleia Geral para fustigar a China, acusando-a de espalhar o coronavírus. Antonio Guterres insistiu no multilateralismo e disse que é preciso evitar a todo custo que os Estados Unidos e a China dividam o mundo em uma "grande fratura". Pena que seus apelos tenham caído em ouvidos moucos.

