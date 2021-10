Cristovam Buarque declara apoio a Lula após agressões de Ciro a Dilma

“Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula”, defendeu o ex-ministro, após as agressões misóginas do pedetista contra Dilma Rousseff edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-ministro Cristovam Buarque (Cidadania-DF) usou suas redes sociais nesta quinta-feira (14) para rechaçar as agressões do presidenciável Ciro Gomes contra a ex-presidente Dilma Rousseff: “Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula”.

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, Ciro disse que se arrependeu por não ter apoiado o golpe de 2016, que destruiu a economia e a imagem do Brasil, e agrediu a ex-presidente Dilma, que reagiu com elegância.





PUBLICIDADE

Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula. — Cristovam Buarque (@Sen_Cristovam) October 14, 2021

Cristovam, que foi governador do Distrito Federal pelo PT e ministro da Educação no início do primeiro governo de Lula, entre 2003 e 2004, votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, mas defendeu recentemente “a união em torno de Lula, já no 1º turno, precisa ser feita para calar as milícias”, referindo-se a Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE