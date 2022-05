Dados estatísticos comprovam que Ciro Gomes ampliou agressões contra Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O pedetista Ciro Gomes tem ampliado suas agressões contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo apontam dados estatísticos da consultoria Bites, compilados pelo jornal O Globo. "Enquanto luta para se mostrar viável em uma corrida eleitoral por ora dominada por dois adversários, o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, intensificou os ataques nas redes sociais ao ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto, segundo o Datafolha, com 48%. Só em abril e maio, foram 119 publicações críticas ao petista, de um total de 196 no mesmo tom desde o início do ano — o volume neste mês, por exemplo, foi onze vezes maior que o de janeiro", aponta reportagem de Lucas Mathias. "Petistas se queixam de que os ataques dos pedetistas a Lula acabam servindo à candidatura de Bolsonaro", acrescenta.

De fato, bolsonaristas têm celebrado o discurso cirista. "A construção do discurso em direção a Lula foi usada por bolsonaristas, que 'comemoraram' e replicaram o discurso nas redes. Parlamentares alinhados ao governo disseminaram as publicações e, em grupos de WhatsApp, apoiadores do presidente chamaram Ciro de 'cabo eleitoral' de Bolsonaro. Na semana passada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse que os bolsonaristas estão usando o conteúdo publicado pelo pré-candidato do PDT para fustigar Lula", escreve o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE