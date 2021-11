“Dallagnol é corrupto e tem sinais exteriores de riqueza”, diz Joaquim de Carvalho

"Ele enriqueceu. É sinal exterior de riqueza", disse o jornalista Joaquim de Carvalho na TV 247 ao comentar as compras de apartamentos com valores milionários por Deltan Dallagnol. "Ele comprou o apartamento da família Castor de Matos, que enriqueceu com a Lava Jato diretamente", afirmou edit