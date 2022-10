Damares admite que mentiu sobre estupro de crianças no Pará: 'são conversas que tenho com o povo na rua'

Apoie o 247

247 - A ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) admitiu nesta quinta-feira (13), em entrevista à Rádio Bandeirantes, que mentiu ao dizer que o governo Jair Bolsonaro (PL) teria recebido registros de crianças vítimas de estupro na Ilha de Marajó, no Pará.

No domingo (9), em um culto evangélico, ela falou da existência de uma suposta rede de tráfico e crimes sexuais contra crianças paraenses. "Nós temos imagens de crianças de 4 anos, 3 anos que, quando cruzam as fronteiras, tem seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral”.

Agora, Damares admite que sua declaração tem como base "conversas com o povo na rua". "O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos, mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria [do ministério] deixou de ser encaminhada".

