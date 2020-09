Damares ataca jornalista e acusa imprensa de ‘banalizar a sexualização infantil’

A ministra Damares Alves, atacou o colunista do Yahoo Matheus Pichonelli e acusou a imprensa de “banalizar a sexualização infantil”. Ponto central da polêmica é o filme “Lindinhas”, da Netflix, que vem sendo acusado pela extrema direita mundial de incentivar a pedofilia edit

Revista Fórum - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, atacou o colunista do site Yahoo Matheus Pichonelli e acusou a imprensa de “banalizar sexualização infantil”.

“Um bom título também seria ‘Por que parte da imprensa insiste em banalizar a sexualização infantil?”, escreveu Damares, no Twitter, ao compartilhar imagem do artigo de Pichonelli em que se pode ver o título “Por que Damares ataca um filme sobre direto a ser criança?”.

O centro da polêmica é o filme “Lindinhas”, recém-lançado no Brasil pela Netflix. Premiada em festival internacional, a película conta a história de Amy, uma menina de 11 anos de origem senegalesa que se muda para a França com sua família. Ela conhece um grupo de dança de garotas de sua idade, “Mignonnes” (o nome original do filme, em francês), o que não é aprovado por sua família religiosa e conservadora.

