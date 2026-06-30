Damares descarta ida a reunião de Flávio com mulheres conservadoras e prevê ausência de Michelle

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (30) que não participará da reunião organizada pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com mulheres conservadoras. A declaração ocorre em meio à crise no Partido Liberal após a divulgação de vídeos em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou desentendimentos com o parlamentar bolsonarista. As informações são do Metrópoles.

Ao chegar ao plenário do Senado, Damares declarou que não estará presente no encontro e afirmou acreditar que Michelle Bolsonaro também não participará. "Não vou. Acho que a Michelle também não", disse a senadora. O evento está marcado para quarta-feira (1º).

Segundo a CNN Brasil, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tenta convencer Michelle a comparecer ao encontro como forma de amenizar a tensão interna. A ex-primeira-dama teria indicado a aliados que não pretende comparecer, e sua ausência é vista como um fator de peso para a estratégia política do senador junto ao eleitorado feminino.

A tensão entre Michelle e Flávio ganhou força após a divulgação dos vídeos da ex-primeira-dama nas redes sociais. Michelle afirmou ter sido desrespeitada e maltratada pelo enteado durante uma conversa telefônica. Desde então, dirigentes do PL atuam para tentar conter o desgaste interno e evitar impactos sobre a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.