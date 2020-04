Datafolha: 64% dos brasileiros condenam demissão de Mandetta

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 17, mostra também que para 36%, a condução do governo frente à pandemia vai piorar após a saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Perguntados se Bolsonaro tem capacidade para continuar liderando o país, 52% acham que sim e 44%, que não edit

247 - Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira, 17, aponta que a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, feita por Jair Bolsonaro, foi reprovada por 64% dos brasileiros.

O levantamento, publicado pela Folha de S. Paulo, mostra que 36% consideram que a condução do governo frente à pandemia do novo coronavírus vai piorar após a saída de Mandetta, enquanto outros 32% acreditam que vai melhorar com a chegada do médico oncologista Nelson Teich para o lugar de Mandetta.

Perguntados se Bolsonaro tem capacidade para continuar liderando o país, 52% acham que sim e 44%, que não. Novamente, homens são mais favoráveis ao mandatário, com 58% de "sim", número igual ao registrado entre moradores da região Sul, seu reduto eleitoral.

O Datafolha ouviu 1.606 pessoas por telefone, para evitar contato pessoal, e sua margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

