Datafolha mostra que maioria quer militares longe de manifestação política e do governo

247 - Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, a maioria da população se opõe à participação de militares da ativa em manifestações políticas e em cargos no governo federal.

Pesquisa Datafolha indica que 62% dos brasileiros acham que os militares não devem participar de atos políticos, como fez o general Eduardo Pazuello no dia 23 de maio no Rio de Janeiro, quando subiu em palanque com Jair Bolsonaro. Apesar de ter violado as normas do próprio Regulamento do Exército, Pazuello não foi punido.

A pesquisa aponta também que 58% da população são contrários à ocupação de cargos no governo por militares, indica reportagem da Folha de S.Paulo.

Nos últimos dias, o Ministério da Defesa e comandantes militares das três Forças emitiram nota ameaçando as instituições democráticas do país. O ministro da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, chegou a dar declarações com ameaças de golpe.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.