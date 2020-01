Datafolha: mulheres e negros são maioria entre evangélicos brasileiros

De acordo com pesquisa Datafolha, as mulheres representam 58% dos evangélicos. Os negros somam 59% dos fiéis edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (13) apontou que as mulheres são a maioria entre os evangélicos do País. Elas representam 58% deste grupo religioso, que é mais representativo na região Norte. Os negros somam 59% dos fiéis.

A participação feminina chega até 69% em algumas igrejas evangélicas, como as congregações neopentecostais Universal do Reino de Deus e a Renascer em Cristo.

De acordo com o levantamento, a presença de mulheres nas igrejas evangélicas é maior em comparação com as católicas. Entre adeptos desta última, mulheres são 51%, e homens, 49%.

Os negros são maioria entre os evangélicos e somam 59% contra 55% dos brancos.