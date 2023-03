De férias há três meses nos EUA, Bolsonaro diz querer "descansar por uns dias" na volta ao Brasil

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), que viajou para os Estados Unidos em dezembro, dois antes do término do mandato, disse a aliados que pretende descansar por uns dias quando retornar ao Brasil. O ex-mandatário tem previsão para retornar ao Brasil na quinta-feira (30).

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Bolsonaro “pretende ir do Aeroporto de Brasília diretamente para casa, sem fazer disso um grande evento público”. O desejo teria sido manifestado durante uma conversa com o general Braga Neto, ex-vice em sua chapa nas últimas eleições, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro “só é esperado na sede do partido na próxima semana. A sigla não fará qualquer cerimônia para recebê-lo e ainda não sabe se precisará mudar o gabinete preparado para abrigar o ex-mandatário ou contratar mais assessores”.

