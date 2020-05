De Haddad para Weintraub: estudantes pedem um pouco de isonomia

247 - O ex-presidenciável Fernando Haddad criticou a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) não foi feito para corrigir injustiças.

"Weintraub diz que o Enem não existe para corrigir injustiças. Falso: quando ele foi reformado em 2009 para substituir o vestibular das federais e viabilizar o SiSU ele corrigiu grandes injustiças. Mas, hoje, os estudantes pedem algo um pouco diferente: um pouco de ISONOMIA!", escreveu Haddad no Twitter.

A declaração do ministro foi concedida em reunião virtual com senadores, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O MEC confirmou o Enem para os dias 1º e 8 de novembro, mesmo com o País passando pela maior crise na saúde de sua história.

