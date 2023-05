Defesa de Bolsonaro quer que Mauro Cid assuma sozinho culpa por fraude em cartão de vacina

Apoie o 247

Google News

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) no caso da fraude no cartão de vacina quer que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço-direito do ex-ocupante do Palácio do Planalto, assuma sozinho a culpa pelo crime.

Aliados de Bolsonaro avaliam que Cid não terá alternativa a não ser reconhecer ter adulterado certificados de imunização. Ao mesmo tempo, advogados de Bolsonaro buscam desvinculá-lo do episódio, informa a Folha de S.Paulo.

Os bolsonaristas consideram que a investigação da Polícia Federal trouxe elementos robustos e difíceis de serem refutados por Cid.

Além do tenente-coronel, outros dois auxiliares de Bolsonaro foram detidos: Max Guilherme de Moura e Sergio Cordeiro. Ambos continuam empregados na assessoria direta de Bolsonaro, como prerrogativa do ex-mandatário.

O advogado Rodrigo Roca, que faz a defesa de Cid, afirmou que estuda entrar, ainda nesta semana, com um pedido de revogação da prisão.

Também deve alegar conduta ilibada de Cid e carreira irretocável. Segundo Roca, não haverá confissão de crimes porque ele não cometeu as acusações feitas pela PF. O advogado diz que há uma trama da Polícia Federal.

Aliados de Bolsonaro dizem que Cid tem uma relação de proximidade e lealdade com Bolsonaro. Por isso, dizem descartar qualquer possibilidade de delação por parte do militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.