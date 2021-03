Defesa de Lula entra no STF contra despacho de juiz de Curitiba que suspende envio de ações para Brasília

Um despacho juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, suspende o envio dos autos dos processos envolvendo o ex-presidente Lula para Brasília. Cristiano Zanin, advogado da defesa do ex-presidente, afirma que o juiz está "buscando se transformar numa espécie de revisor do Supremo Tribunal Federal" edit

247 - A defesa do ex-presidente Lula entrou nesta quinta-feira (25) com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o despacho emitido pelo juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que suspende a remessa dos autos dos processos envolvendo o ex-presidente para Brasília.

Para o advogado da defesa Cristiano Zanin, Bonat tenta se transformar numa espécie de "revisor" do STF: "Ele já afrontou o Supremo ao proferir novas decisões para manter o bloqueio dos bens e para selecionar os processos que iria remeter para Brasília, que foi considerado o juízo competente. E agora, ao manter o processo em Curitiba, ele está mais uma vez afrontando a autoridade da decisão, buscando se transformar numa espécie de revisor do Supremo Tribunal Federal".

No documento, os advogados de Lula pedem que a reclamação seja remetida ao ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão.

O documento é assinado pelos advogados Cristiano Zanin, Valeska Martins, Eliakin Tatsuo e Maria de Lourdes Lopes.

