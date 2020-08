Deltan recorre ao STF em processos que podem afastá-lo da Lava Jato

O procurador da República Deltan Dallagnol recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar se manter à frente da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele luta contra dois processos do Conselho Nacional do Ministério Público que podem tirá-lo da operação devido às irregularidades que cometeu edit

247 - O julgamento das ações contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público está agendado para a próxima terça-feira (18).

O procurador pode ser punido por sua conduta irregular relacionada com a publicação nas redes sociais e atitudes de promoção pessoal.

Os dois processos disciplinares contra Deltan foram apresentados pelos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Katia Abreu (PP-TO). Calheiros acusa Deltan de tentar influenciar as eleições para a presidência do Senado no ano passado ao publicar tuítes críticos ao emedebistas. Por sua vez, Katia Abreu questionou o acordo firmado pela Lava Jato Paraná com a Petrobrás para destinar R$ 2,5 bilhões recuperados pela operação e que seriam geridos por uma fundação dos procuradores.

Deltan Dallagnol recorreu dos dois processos ao STF, alegando que não tem outra alternativa e pede que a Corte trave o julgamento dos casos, ‘no determinando o seu trancamento.

O julgamento dos processos contra Deltan está agendado para o próximo dia 18 e o grupo favorável ao afastamento do procurador já conta com ao menos seis dos 11 votos do Conselho Nacional do Ministério Pùblico, informa o Estadão.

