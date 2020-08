Deltan recorre ao STF para não ser afastado da Lava Jato

Procurador pediu ao Supremo nesta segunda-feira (10) para suspender dois processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que pedem seu afastamento da força-tarefa da Lava Jato edit

247 - O procurador Deltan Dallagnol recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não ser afastado da força-tarefa da Operação Lava Jato.

Seu pedido é para que a Corte suspensa dois processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que pedem seu afastamento do grupo de Curitiba. Por sorteio, os pedidos foram encaminhados ao ministro decano, Celso de Mello.

Na semana que vem, o CNMP deve julgar pedidos que foram apresentados por Renan Calheiros (MDB-AL) e Kátia Abreu (PP-TO) por manifestações críticas de Deltan nas redes sociais.

Deltan argumenta que há irregularidades nos processos no CNMP, por conterem acusações já rejeitadas pela Corregedoria do MPF.

