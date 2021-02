Deltan revisava livro de repórter da Globo sobre a Lava Jato

Trecho de uma conversa do Telegram mostra que o procurador Deltan Dallagnol revisou o livro de Vladimir Neto sobre a Vaza Jato edit

247 - Os novos diálogos das conversas dos procuradores da Lava Jato mostram que Deltan Dallagnol estava revisando o livro de Vladimir Neto.

Reportagem do Jornal GGN destaca que na conversa, Deltan questiona qual é a correta grafia do nome de um dos citados no livro.

"No livro do Valdimir Netro seu nome aparece sem acento, mas nas sentenças tem acento", diz Deltan. E segue: "Estou revisando o livro e não queria errar o seu nome!!".

O livro do repórter Vladimir Netto, filho da colunista Miriam Leitão, é o "Lava Jato - O juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil", que faz a defesa do ex-juiz Sergio Moro.

