Demitido por usar avião da FAB, Santini assume Secretaria Nacional de Justiça

José Vicente Santini foi exonerado do cargo de secretário-adjunto da Casa Civil em janeiro de 2020, após ter usado um avião da FAB para participar de uma reunião do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, e em uma viagem à Índia edit

247 - José Vicente Santini foi nomeado para ocupar a chefia da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Santini já ocupou o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil da Presidência da República e foi exonerado em janeiro de 2020, após ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para participar de uma reunião do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, e depois para acompanhar a comitiva presidencial em uma viagem oficial à Índia.

A medida foi assinada pelo novo ministro-chefe da Casa Civil e líder do Centrão, Ciro Nogueira. O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (4). Entre as atribuições da Secretaria Nacional de Justiça estão a coordenação de estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, políticas de imigração, enfrentamento ao tráfico de pessoas, cooperação jurídica internacional, entre outras.

Em setembro do ano passado, ele assumiu um cargo no Ministério do Meio Ambiente, e neste ano foi recolocado como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, cargo do qual foi exonerado no dia 29 de julho, para agora assumir a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

