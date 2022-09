Democracia vai voltar a reinar no Brasil, diz Lula

Apoie o 247

ICL

Do site de Lula - Ao chegar ao ato Brasil da Esperança, na tarde desta segunda-feira (26/09), em São Paulo (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a democracia vai voltar a reinar do Brasil, para que as pessoas possam vestir a cor que quiserem e que ninguém confunda a bandeira do Brasil com a de partidos. “É isso que eu sonho que aconteça. É isso que vai acontecer”.

O ex-presidente afirmou que criará condições para que os brasileiros que deixaram o país por falta de oportunidade de trabalhar e de estudar, possam voltar. “Entre 2003 e 2010, muita gente voltou. Espero convencer as pessoas a voltarem. Mas quem quiser ficar, espero que se divirtam e vivam bem”, disse, aos jornalistas presentes no Anhembi para o evento que reúne artistas, intelectuais, políticos e movimentos sociais e sindicais.

Esporte

O ex-presidente destacou a importância de construir uma política para o esporte no país. Para isso, reunirá representantes do segmento, nesta terça-feira (27/09), em São Paulo, com essa finalidade. Foi nos governos Lula e de Dilma Rousseff que o esporte brasileiro ganhou políticas públicas fundamentais, como a Lei de Incentivo ao Esporte e o programa Bolsa Atleta, e que o Brasil realizou os maiores eventos esportivos do mundo, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 e a Copa do Mundo de 2014, por exemplo.

Assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.