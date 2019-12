Demori: blogueiro bolsonarista Allan dos Santos espalhou mensagens falsas em meu nome

"Prints de tela que estão no relatório final da Polícia Federal. Um dos presos diz que Allan dos Santos cometeu o crime de falsidade ideológica ao comprar um chip em meu nome para espalhar mensagens forjadas pela internet", afirmou Leandro Demori edit

247 - Relatório da Polícia Federal que conclui a primeira parte das investigações da operação Spoofing, que prendeu suspeitos de hackear celulares de autoridades, revela que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos comprou chip de celular em nome de Leandro Demori, do The Intercept, para espalhar mensagens em nome do jornalista.

"Prints de tela que estão no relatório final da Polícia Federal. Um dos presos diz que @allantercalivre cometeu o crime de falsidade ideológica ao comprar um chip em meu nome para espalhar mensagens forjadas pela internet. Não duvido de nada. Quem fez isso (foi ele?) é bandido", afirmou Demori por meio de sua página no Twitter, que compartilhou a informação de um outro internauta.

Ainda de acordo com internauta, prints do relatório baseado nas conversas dos hackers mostram que a conta "Pavão Misterioso" teria como e-mail de redefinição o endereço terç[email protected] Allan dos Santos comanda o Terça Livre, apontando na pela CPMI das Fakes News como “um dos mais conhecidos propagadores de fake news na internet”.