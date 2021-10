Após combater vacinação e ser barrado em estádio, Bolsonaro diz que não se vacinará

Jair Bolsonaro reincide no mau exemplo e comete novo crime contra a saúde pública ao afirmar que não se vacinará, mesmo depois da comprovação da eficácia das vacinas e redução das mortes por covid no Brasil edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Ricardo Brito, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro quebrou uma promessa feita diversas vezes nos últimos meses e afirmou agora que não vai mais se vacinar contra Covid-19 ao dizer que isso não teria "cabimento".

"No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina, estou vendo novos estudos, a minha imunização está lá em cima... para que vou tomar vacina? Seria a mesma coisa de você jogar na loteria 10 reais para ganhar dois. Não tem cabimento isso daí", disse ele, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Aos 66 anos, Bolsonaro já poderia ter sido vacinado há meses. Entretanto, em vários momentos em declarações públicas e entrevistas, o presidente disse que seria o último brasileiro a se vacinar no país.

PUBLICIDADE

Antes disso, em outros momentos, o presidente chegou a questionar a eficácia das vacinas.

Em agosto do ano passado, Bolsonaro teve um teste positivo para Covid e na ocasião ficou isolado no Palácio da Alvorada. Ele nunca incentivou a adoção de medidas de proteção sanitária, como o uso de máscaras e o isolamento social.

PUBLICIDADE

Recentemente, o presidente viajou para Washington a fim de participar da abertura da Assembleia-Geral da ONU e enfrentou uma série de dificuldades de restrição de transitar pela capital norte-americana por não ter se imunizado.

No último domingo, Bolsonaro disse que não pôde acompanhar o jogo do Santos contra o Grêmio presencialmente por não estar vacinado.

PUBLICIDADE

"Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado", disse Bolsonaro em vídeo postado em seu perfil no Facebook. "Por quê isso?"

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: