Deputadas do PT manifestam repúdio contra insultos de Bolsonaro a jornalista

Em um vídeo nas redes sociais, as deputadas da bancada do PT da Câmara manifestaram solidariedade à jornalista Patrícia Campos Mello e informam que uma nota de repúdio será entregue ao Presidente da Câmara contra as barbáries faladas por Jair Bolsonaro contra a jornalista no exercício de sua profissão edit

247 - A bancada feminina do PT manifestou solidariedade à jornalista Patrícia Campos Mello, em repúdio as declarações de Jair Bolsonaro, que usou insinuações sexuais para atacar a jornalista responsável por reportagens que revelaram o disparo em massa de fake news no WhatsApp para favorecer o ocupante do Planalto.

Em um vídeo nas redes sociais, as deputadas informam que uma nota de repúdio será entregue ao Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra as barbáries faladas à jornalista no exercício de sua profissão.

"No Brasil inteiro as mulheres repudiam as palavras de Jair Bolsonaro contra Patrícia Campo Mello. Uma jornalista que fez uma reportagem das mais importantes denunciando todos os erros e o crime eleitoral cometido por ele através de mensagens em massa. O abuso econômico que ele utilizou durante a eleição. Agora, ele ataca mais uma vez, e nós mulheres do PT, somos solidária a sua luta como todas as mulheres brasileiras.