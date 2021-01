Deputado bolsonarista que destruiu placa de Marielle é retirado de voo por tentar viajar sem máscara

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), o mesmo que quebrou uma placa da vereadora Marilene Franco, causou uma confusão e foi retirado de um voo da Gol em Guarulhos no meio de uma conexão que ia do Rio para Brasília nesta terça-feira (26) por se recusar a usar máscara, o que é obrigatório a todos os passageiros. A reportagem é do portal R7.

Negacionista, Silveira se apresentou para embarque informando ser deputado federal e alegando que teria dispensa médica para não utilização de máscara fácil. Ele foi informado por um funcionário que teria o embarque negado caso não utilizasse a máscara a bordo.

O deputado seguiu adiante pelo finger até a aeronave. Segundo relatório da companhia ao qual a reportagem teve acesso, Silveira teria alegado que o voo só sairia com ele a bordo. A Polícia Federal foi chamada para a retirada do parlamentar.

De acordo com a companhia, o atestado apresentado pelo deputado alegando ter cefaleia crônica não se enquadra para embarque sem máscara.

Somente com a chegada da PF, o bolsonarista deixou a aeronave, atrapalhando a dinâmica do voo. A companhia remarcou seu embarque para o voo seguinte para Brasília, mediante a utilização de máscara.

