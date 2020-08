Deputado bolsonarista usou mãe e irmão como laranjas em reforma de aeroporto, segundo Polícia Federal

Investigação aponta que empresa criada por parentes do Delegado Pablo (PSL-AM) teria recebido R$ 1,2 milhão para plantar mudas edit

247 - Segundo a Polícia Federal, o deputado Delegado Pablo (PSL-AM) usou mãe e irmão como “laranjas” a partir de 2012 para fechar acordo com o consórcio Engevix-Encalso-Kallas, responsável pela reforma do aeroporto de Manaus.

O deputado, policial federal, foi nomeado coordenador de segurança em Grandes Eventos em 2012, e deveria atuar durante a Copa e a Olimpíada. Na mesma época, sua mãe e irmão criaram empresa que receberia R$ 1,2 milhão para plantar mudas no aeroporto.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, a investigação aponta que o deputado bolsonarista comandava a empresa sozinho, o que é vedado a um policial federal. Além disso, o serviço pago não foi concluído e os custos com fornecedores não chegaram a 10% do que foi pago pelo consórcio. A PF pediu sequestro dos bens do deputado à Justiça.



