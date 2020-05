Deputado vai à Justiça para Bolsonaro mostrar provas de fraude nas eleições de 2018

Célio Studart (PV-CE) entrou com ação popular na Justiça Federal do Ceará exigindo que Bolsonaro apresente provas de fraudes nas eleições de 2018. Em março, ele afirmou nos EUA que teria “nas mãos” evidências de foi eleito no primeiro turno edit

Revista Fórum - O deputado federal Célio Studart (PV-CE) entrou com uma ação popular na Justiça Federal do Ceará exigindo que o presidente Bolsonaro apresente provas de fraudes nas eleições de 2018. Bolsonaro afirmou, em março, durante uma palestra em Miami, nos EUA, que teria “nas mãos” evidências de foi eleito no primeiro turno das eleições de 2018. A petição foi protocolada no começo da noite de quinta (30).

“O Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dirigiu – em mais de uma oportunidade severas críticas ao sistema de votação por meio da urna eletrônica, adotado no Brasil. O Presidente é um detrator contumaz da transparência deste sistema”, diz o texto da petição.

“Se o Presidente de fato possui tais provas, estas seriam capazes que colocar sob questionamento todas as eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. No entanto, se não possui elementos para tanto e o faz com fito difamatório ou calunioso, está atentando contra a democracia”, segue o texto.

