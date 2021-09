Derrota de reforma trabalhista abre crise entre Câmara e Senado

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou nesta quarta-feira (1) o Senado e afirmou que a Casa descumpriu um acordo que tinha sido construído a respeito da MP (Medida Provisória) 1045/21, que ficou conhecida como "minirreforma trabalhista".

Segundo Lira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o procurou para propor um acordo entre as Casas. O presidente da Câmara relatou que a proposta era de o Senado aprovar a MP, retirando a parte que alterava a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), informa o UOL.

Lira e outros líderes da Câmara teriam aceitado a sugestão, no entanto, o Senado acabou rejeitando completamente a medida provisória.

"Nós cumprimos os nossos acordos. Nós não temos acordo nenhum que não seja respeitado, com a oposição, com o centro ou com base nesta Casa. Nós respeitamos os acordos e cumprimos com as nossas palavras", diz Arthur Lira, ao manifestar sua insatisfação com a posição do Senado, que arquivou a MP que játinha sido aprovadana Câmara.

Apesar da crítica, Lira nega que haja tensão. Mas ele insistiu em dizer que na tramitação das matérias na Câmara, "têm se cumprido um rito de muito respeito ao diálogo", deixando implícito que o mesmo não ocorre no Senado.

