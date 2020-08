Desacreditada, Lava Jato tenta se redimir partindo para cima do PSDB. Aécio está na mira

Desacreditada e pressionada por inúmeras ilegalidades cometidas no passado recente, a operação Lava Jato tenta se reinventar partindo para cima - pelo menos aparentemente - do PSDB. Serra, Alckmin e Aécio se tornaram réus e direção do partido ainda hesita em punir caciques edit

247 - A operação Lava Jato tenta se desvencilhar da montanha de ilegalidades que já erodiram por completo a sua credibilidade perante a opinião pública. A saída para os pretensos ex-heróis foi eleger um novo foco: os tucanos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca, com cifras de melodrama, a atual situação da operação que devastou a economia brasileira: “se nos primeiros anos da Lava Jato as investigações da Polícia Federal eram criticadas por não atingirem alvos do PSDB, hoje a operação e seus desdobramentos avançam sobre os três políticos que disputaram eleições presidenciais pelo partido desde 2002.

A matéria ainda lembra que “nomes ligados ao PSDB de São Paulo, como Paulo Vieira de Souza, o suspeito de operar para o partido conhecido como Paulo Preto, já apareciam na Operação Castelo de Areia, anulada em 2011 pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). No entanto, investigações sobre a cúpula tucana só avançaram após a delação da Odebrecht, homologada em 2017. Os primeiros baques significativos que o partido sofreu aconteceram em Minas Gerais em 2015 e 2016, quando o PSDB era um dos bastiões de defesa da Lava Jato em manifestações e no Congresso.”

