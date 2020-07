Descaso frente à pandemia aumenta desconforto entre militares com governo Bolsonaro

"Ter militares no governo não pode ser confundido com ter o apoio institucional das Forças Armadas", disse o general Sérgio Etchegoyen, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo de Michel Temer edit

247 - Entrevistas com generais do alto escalão da ativa e da reserva mostram que integrantes das Forças Armadas, que inicialmente viam a participação no governo Bolsonaro como uma chance de moldar a política depois de anos à margem das decisões de poder, agora se preocupam com o comportamento errático de Jair Bolsonaro.

É o que aponta reportagem de Simone Iglesias, Samy Adghirni e Andrew Rosati, da Bloomberg, confirmando as críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que criticou duramente as Forças Armadas, por participarem do desmonte do Ministério da Saúde, em plena pandemia de coronavírus e afirmou que o "Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável".

Para os militares ouvidos pela reportagem, a crise de saúde causada pela pandemia de coronavírus ameaça afetar a imagem dos militares junto à opinião pública e que há um crescente desconforto entre as fileiras, inclusive entre integrantes do próprio governo Bolsonaro.

"Ter militares no governo não pode ser confundido com ter o apoio institucional das Forças Armadas", disse o general da reserva Sérgio Etchegoyen, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo de Michel Temer.

Segundo ele, "essa falta de entendimento gera incômodo e há uma preocupação em manter uma distância fitossanitária do governo".

Outro general ouvido foi Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro de Bolsonaro ocupando a Secretaria de Governo da Presidência. Deixou o cargo depois de entrar em confronto com os filhos de Bolsonaro.

"O estilo do presidente, a maneira de governar com grupos ideológicos radicais acabam arrastando a imagem do Exército para [um desgaste]... As Forças Armadas têm prestígio muito alto perante a sociedade e participar do governo transfere esse prestígio para o governo", disse Santos Cruz.

