Desconfiança sobre as Forças Armadas cresce oito pontos durante o governo Bolsonaro

247 - Alçados a cargos de confiança no Executivo durante os quase quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL), os militares viram sua popularidade cair no período.

Pesquisa de opinião pública anual “A cara da democracia”, divulgada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (4), mostra que a desconfiança dos brasileiros em relação às Forças Armadas cresceu oito pontos nos últimos quatro anos, ainda que o saldo continue positivo.

Há quatro anos, 21% dos brasileiros diziam não confiar nas Forças Armadas. Atualmente, o índice chega a 29%. Os que confiam 'muito' nos militares eram 34% em 2018, e agora são 25%. Representam 70% os que têm algum grau de confiança nos membros da caserna.

A desconfiança em relação às Forças Armadas é maior entre os grupos em que Bolsonaro é pior avaliado. Por exemplo, as mulheres nutrem maior descrença em relação aos militares: 34% dizem não confiar, enquanto o índice entre os homens é de 25%. Entre os que têm renda familiar de até dois salários mínimos, a desconfiança é de 33%, ao passo em que entre os mais ricos - com renda acima de cinco salário - o percentual cai para 24%.

Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV/CPDOC) e especialista no estudo dos militares no Brasil, Celso Castro avalia que a queda na popularidade das Forças Armadas está diretamente ligada à presença de seus representantes no governo federal. "Os dados mostram que essa participação e a consequente exposição têm sido danosas à imagem das Forças Armadas. Mesmo assim, a instituição mantém-se com um elevado grau de confiabilidade".

De acordo com o especialista, o prestígio das Forças Armadas ainda está garantido por sua “vinculação simbólica às ideias de Nação e Pátria”.

