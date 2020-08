Descontrolado, incêndio no Pantanal se alastra: brigadistas protegem hotel enquanto reserva indígena é completamemte destruída

O fogo já queimou 31,5% da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, a maior do país. O Sesc Porto Cercado, um dos maiores hotéis do estado do Mato Grosso, está ameaçado, com seus funcionários sendo retirados edit

247 - Os incêndios que devastam o Pantanal há semanas começam a ameaçar um dos maiores hotéis da região. Sufocado pelas chamas, o hotel Sesc Porto Cercado retirou parte dos funcionários. Enquanto bombeiros, brigadistas e militares tentam proteger o hotel, a reserva indígena dos bororo é completamente devastada.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “na rodovia-parque de acesso ao hotel, localizado a 145 km de Cuiabá, as chamas consomem a vegetação nos dois lados da estrada. Em alguns pontos, a fumaça é tão densa que ofusca o sol e reduz a visibilidade para alguns metros.“O risco é grande, muito grande”, diz o 1º tenente do Corpo de Bombeiros Rodrigo Alves Bueno 41, que veio de Mato Grosso do Sul para reforçar o combate ao fogo.”

A matéria ainda informa que “o principal trabalho do dia foi molhar a vegetação mais próxima do hotel, uma ampla estrutura com 142 quartos às margens do rio Cuiabá. No início da tarde, as chamas estavam a cerca de 750 metros do limite do hotel. O objetivo é criar um arco de proteção contra a frente de fogo, de cerca de 3 km. Um avião com capacidade para 3.000 litros realizou dezenas de voos despejando água ao redor do hotel, que tem 142 quartos e capacidade máxima para 430 pessoas. Trata-se do maior hotel do Pantanal de Mato Grosso e o segundo maior de toda a região pantaneira.”

