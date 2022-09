Desesperado, Bolsonaro faz live do seu bunker e diz para Alexandre de Moraes “ser homem de verdade”

Com chances de perder em primeiro turno, Jair Bolsonaro fez novos ataques ao presidente do TSE edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu atacar em live nesta quinta-feira (29) o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e disse para o magistrado ser "homem uma vez na vida".

De acordo com o TSE, Moraes determinou que a auditoria do sistema eleitoral feita pelo PL, divulgada nesta quarta-feira (28), seja investigada no inquérito das fake news com o objetivo de apurar eventual "responsabilidade criminal de seus idealizadores".

Em nota divulgada à imprensa, o TSE afirmou que as conclusões do documento são "falsas e mentirosas", em "clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral".

Durante o seu governo, Bolsonaro fez ataques ao Judiciário ao acusar o Supremo Tribunal Federal de atrapalhar a gestão do candidato à reeleição.

O ocupante do Planalto também acusou sem provas o TSE de não ter segurança contra fraudes em urnas eletrônicas e defendeu a participação de militares na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas denunciaram possível tentativa de golpe.

No exterior, o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade nessa quarta-feira (28) uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros cinco senadores democratas para defender a democracia no Brasil. O parlamentar é do Partido Democrata, o mesmo do presidente norte-americano, Joe Biden.

A poucas horas do debate da Globo, Bolsonaro diz na live q Alexandre de Moraes fez baixaria ao quebrar sigilo de seu ajudante de ordens. “Isso não é papel de homem, Alexandre de Moraes!” Chama o ministro de Patife e cara-de pau - “Seja homem uma vez na vida, Alexandre de Moraes!” pic.twitter.com/HKRBfRVvk9 September 29, 2022

