'Desistência de Moro foi o maior presente à campanha de Bolsonaro', afirma Lavareda, do Ipespe

"Há muito não se via nas intenções de voto do primeiro turno um movimento tão vigoroso em intervalo tão curto", disse o sociólogo sobre a melhora de Bolsonaro após a saída de Moro

247 - O sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, comentou pelo Twitter a última edição do levantamento, divulgada nesta quarta-feira (6), que mostra o ex-presidente Lula (PT) com 44% e Jair Bolsonaro (PL) com 30% após a desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP).

>>> Ipespe: primeira pesquisa sem Moro mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 30%

A desistência de Moro, segundo Lavareda, "foi o maior presente, até o momento, à pré-campanha de Bolsonaro". "Há muito não se via nas intenções de voto do primeiro turno um movimento tão vigoroso em intervalo tão curto", escreveu o especialista.

Bolsonaro saltou de 26% para 30% das intenções de voto após a saída do ex-juiz parcial da disputa.

A manifestação de apoio de Moro a algum candidato mais prejudica do que ajuda o aliado que for escolhido por ele. "Influência positiva do apoio de Moro a um candidato é de 15%. A negativa, de 27%. Em situações assim, os candidatos costumam pesar os efeitos desse apoio e fazer muitas contas antes de buscá-lo", disse Lavareda. "Mas à chamada 3ª via de centro-direita, cujos postulantes têm percentuais muito discretos, esses 15% podem se afigurar como a promessa de um caminhão potencial de votos. Na verdade, de pouco valerá a qualquer um deles conseguir o apoio de Moro se não assumir para valer na campanha as bandeiras da Lava Jato simbolizadas por ele".

A pesquisa, realizada por telefone, ouviu 1.000 pessoas entre 2 e 5 de abril. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03874/2022.

