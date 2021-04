Dia 19 de abril deste ano marca os 33 anos da expulsão de Bolsonaro dos quadros do Exército

O dia 19 de abril deste ano marca os 33 anos em que Jair Bolsonaro foi expulso do Exército sob a acusação de planejar atentados contra instalações militares no Rio de Janeiro edit

247 - O dia 19 de abril deste ano marca os 33 anos da expulsão de Jair Bolsonaro dos quadros do Exército, pelo Conselho de Justificação Militar (CJM), sob a acusação de planejar atentados contra instalações militares.

Segundo reportagem do site É Assim, em 1988, Bolsonaro planejou colocar explosivos de baixa potência em quartéis no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Academia das Agulhas Negras e até na adutora de Guandu, responsável pelo abastecimento de água da capital fluminense.

Dois anos antes, Bolsonaro havia escrito um artigo para a revista Veja denunciando os baixos salários pagos pela corporação. Em 1987, a repórter Cassia Maria assinou uma reportagem afirmando ter ouvido do próprio Bolsonaro que ele iria colocar em cursos a operação intitulada “Beco Sem Saída”, que envolvia os atentados contra instalações militares.

Após a publicação, ele foi acusado de mentir sobre a conversa mantida com a jornalista e, também de ameaçar a repórter antes do depoimento. Apesar das acusações, Bolsonaro acabou absolvido em segunda instância pela Justiça Militar, mas foi “convidado” a se aposentar do Exército.

