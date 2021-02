Diante da falta de vacinas, Pazuello quer comprar mais hidroxicloroquina

Revista Fórum - Com vacinas contra a Covid-19 acabando em várias cidades do país, devido à falta de planejamento do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde soltou na última quarta-feira (17) um chamamento público para compra de hidroxicloroquina. O medicamento é defendido por Jair Bolsonaro (sem partido) para o tratamento precoce da doença. Mas não tem eficácia comprovada para tal fim.

O aviso inclui outros medicamentos, como duloxetina, imunoglobulina humana, insulina, tamoxifeno e vitaminas do complexo B, entre outros. Não há quantidade definida para nenhum dos insumos.

De acordo com informação do Ministério da Defesa, o estoque do Laboratório do Exército conta com 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina em estoque. Isso equivale a cerca de 18 vezes a produção anual do medicamento nos anos anteriores.

